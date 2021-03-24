Мать предупреждает родителей - это намного важнее, чем многие думают

Чем бы завершилось ДТП, если бы 2-летний ребенок не сидел в своем автомобильном кресле, мама Раса боится даже подумать. После страшного ДТП они остались в живых лишь благодаря современным технологиям.

Раса* все еще не может забыть страшное ДТП, которое произошло несколько лет назад. Молодая женщина до сих пор со страхом садится за руль, особенно тогда, когда едет с ребенком.

"Я тогда даже не успела понять, в чем дело. Я ехала по главной дороге, когда в правый бок машины врезался выехавший со второстепенной дороги автомобиль. Мой автомобиль оказался на встречной полосе, где его зацепил грузовик. Тогда я думала только об одном - жив ли мой ребенок, – рассказала мать двухлетнего мальчика. – Автомобиль после ДТП ремонту не подлежал, но ни я, ни сын практически не пострадали. Врачи и полиция были удивлены тому, что мы выжили".

Расу спасли подушки безопасности, а ее сына - детское кресло.

"Не всем детям более старшего возраста нравится сидеть в этих специальных креслах, родители не обращают внимание и надеются, что ничего не произойдет. После неприятного опыта хочу сказать: вы не можете знать, что может случиться в пути. Ведь не все зависит от вас. В моем случае моей вины не было, но, когда происходит несчастье, неважно, кто виноват. О своей безопасности и безопасности детей мы должны заботиться сами", – сказала Раса, подчеркнув, что важно убедиться в надежности автокресла перед его покупкой.

Многие считают, что автокресла предназначены для детей определенного возраста. Якобы дети 8-9 лет уже большие, могут пристегиваться обычными ремнями. Но это не так.

В правилах сказано, что ребенок ниже 135 см должен ехать в специальном кресле. Важно учитывать рост, а не возраст ребенка.

Даже если вам кажется, что ремни безопасности надежно придерживают ребенка, это может быть не так.

Маленькие дети подвергаются большой опасности из-за пропорций своего тела. Чем меньше ребенок, тем больше у него голова, если сравнивать с пропорциями тела. Из-за недостаточной прочности мышц, шее сложно выдерживать такую тяжесть. При резком торможении или столкновении с препятствием человек наклоняется вперед, поэтому маленьких детей надо возить в креслах, которые установлены против движения. Благодаря этому в случае столкновения у головы ребенка будет надежная опора, здоровью будет нанесено меньше вреда. Проведенные исследования показали, что если ребенок сидит в направлении движения, то нагрузка на шею в 5 раз выше, чем если он сидит спиной к направлению движения. Поэтому эксперты рекомендуют закреплять таким образом не только детей до года, но и детей старшего возраста.

Не надо забывать, что тело ребенка, в отличие от головы, придерживают ремни безопасности. Во время резкого торможения тело остается на месте, поэтому самая большая нагрузка приходится на шею. Когда ребенок сидит против движения, корпус кресла действует как щит, принимающий энергию удара. Сила удара равномерно распределяется между спиной, шеей и головой, поэтому нагрузка на шею бывает заметно меньше.

Очень важно помнить, что специальное детское кресло на переднем сидении ни в коем случае нельзя устанавливать против движения, если в машине действуют подушки безопасности. От удара такая подушка раскрывается со скоростью больше 250 км/ч. Такой удар для маленького ребенка может быть смертельным.

Есть 5 групп детских автомобильных кресел:

1. Группа 0. Автокресла для новорожденных. Ребенок располагается лежа. Их используют для детей весом до 10 кг и закрепляют на заднем сидении автомобиля.

2. Группа 0+. Для младенцев до 13 кг. Эти автокресла-переноски "бэби-коконы" устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении. Если такое кресло установлено на переднем сидении, важно отключить подушки безопасности в этом месте.

3. Группа I. Автокресла для детей, которые уже могут сидеть сами. Используются пятиточечные ремни безопасности. Эти детские кресла, как правило, имеют несколько положений наклона (для бодрствования и сна). Их пристегивают автомобильными ремнями.

4. Группа II. Автокресла для детей весом 15-36 кг и ростом до 150 см. Их также дополнительно закрепляют ремнями безопасности. Устанавливаются только по ходу движения на заднем сиденье.

5. Группа III. Для детей 22 кг и больше. В самой старшей группе в качестве устройства безопасности используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируется штатными автомобильными ремнями. От бокового удара такое сиденье не защищает.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГП Литовская дирекция автомобильных дорог.

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