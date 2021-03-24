Профессор о южноафриканском штамме в Литве: это может ухудшить все прогнозы

В Литве обнаружили два случая южноафриканского штамма коронавируса. Что касается британского штамма, то обнаружено 225 случаев. Специалист по инфекционным заболеваниям Саулюс Чапинскас предупреждает, что эти штаммы распространяются быстрее, поэтому все прежние прогнозы относительно распространения COVID-19 могут изменится в плохую сторону.

Глава Национальной лаборатории общественного здравоохранения Данас Бакша сказал, что о южноафриканских штаммах узнали в понедельник вечером.

По его словам, в Литве наблюдается массовое распространение британского штамма. Этот процесс, по словам Бакши, наблюдают вовсем мире.

Саулюс Чаплинскас считает, что в Литве не хватает качественного эпидемиологического анализа.

"Я до сих пор не видел ни одного эпидемиологического анализа: какое поведение жителей поощряет распространение вируса и в каких группах? Важно знать, где, как и от кого передается, чтобы пресечь этот процесс", – сказал он.

"Данные других стран показали, что местами 5, местами 20% больных приводят к 80% новых случаев. Поскольку эти штаммы распространяются быстрее, важно следить, кто заражается этими штаммами, кто эти суперраспространители", – сказал профессор.

Лаборатория НЦОЗ указала, что в Вильнюсе 53% случаев – британский штамм, однако Чаплинскас считает, что не надо всю столицу считать "черной точкой".

"В Вильнюсе живет больше 0,5 млн. жителей. Здесь я не вижу реального эпидемиологического наблюдения. Лаборатория делает свое дело, исследует, но если эти данные оперативно не используют для изменения, улучшения, анализа ситуации, выяснения, где распространяется вирус, тогда предлагают одно - ужесточать карантин или продлить его. Эти меры уже исчерпаны. Должна быть точечная, целевая эпидемиология. Если у человека сломан палец, надо мобилизовать палец, а не две руки", – считает Чаплинскас.

Он предупредил, что появление штаммов - сигнал более быстрого распространения вируса.

"Британский штамм распространяется быстрее, потому что вирус легче попадает в дыхательные пути и клетки быстрее его производят. Южноафриканский штамм тоже быстрее распространяется, но, похоже, на него меньше действуют некоторые вакцины", – заметил специалист.

"В ЮАР этот вирус за 5-6 недель вытеснил все другие штаммы, значит, ситуация может измениться в худшую сторону", – прибавил он.

По словам Чаплинскаса, надо быстрее проводить вакцинацию, расширять тестирование.

"Больше всего беспокоит то, что много вакцины до сих пор не использовано, привита лишь треть жителей из группы риска", – заметил он.

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