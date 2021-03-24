Опрос жителей Литвы компания Spinter tyrimai провела 17-26 февраля, в нем участвовали 1014 респондентов 18-75 лет. Больше половины жителей (56%) ждут открытия баров, кафе и ресторанов.
Почти треть (30%) указали, что не ждут открытия. Этого чаще ждут женщины, респонденты 18-45 лет, жители крупных городов и респонденты с большим достатком.
После карантина больше половины (57%) намерены ходить в кафе так же часто, как и до него. Треть респондентов (34%) намерена ходить реже. 9% - чаще. Чаще намерены ходить женщины, реже мужчины и респонденты старше 56 лет, люди со средними и небольшими доходами.
Четверть (25%) респондентов намерена посещать кафе и рестораны раз в неделю и чаще. 14% – раз в 2-3 недели, 16% – раз в месяц, 28% – реже раза в месяц.
Несколько раз в неделю намерены ходить жители с высшим образованием и большими доходами. Раз в неделю - городские жители. Раз в 2-3 недели – женщины, молодые лица (18-25 лет) и жители крупных городов. Раз в месяц – респонденты 18-45 лет. Реже раза в месяц – лица старше 56 лет, люди со средним образованием, со средними или низкими доходами и сельские жители.
Представители баров и ресторанов надеются, что им разрешат открыться после Пасхи.
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