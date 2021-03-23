Апелляционный суд отклонил жалобу Меля на продление срока ареста

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник отклонил жалобу осужденного по делу 13 января бывшего советского офицера Юрия Меля на продления срока ареста.

Осужденный обжаловал принятое этим судом в начале марта решение о продлении срока его ареста еще на 20 дней.

Адвокаты Ю. Меля, которые подали жалобу, говорили, что арест назначен их подзащитному незаконно и необоснованно. Они также утверждали, что Ю. Мель 12 марта уже отбыл назначенное ему Вильнюсским окружным судом (ВОС) наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, поэтому не должен больше находиться под арестом.

АСЛ отклонил аргументы адвокатов и констатировал, что арест Ю. Мелю назначен обоснованно.

Суд, в частности, отметил, что хотя Ю. Мель и отбыл весь срок наказания, тем не менее обжалуемый приговор ВОС еще не вступил в законную силу, а в рассматриваемом сейчас деле для него просят ужесточить наказание еще на три года.

В конце марта 2019 года ВОС приговорил бывшего советского офицера к семи годам лишения свободы. ВОС тогда постановил, что Ю. Мель должен находиться под арестом, пока это наказание не вступит в законную силу, однако сам осужденный в мае 2019 года обратился с просьбой разрешить ему начать отбывать срок лишения свободы, не дожидаясь решения суда апелляционной инстанции.

Поскольку в срок наказания входит и время, которое Ю. Мель провел под арестом - с середины марта 2014 года, 12 марта у него уже был отбыт весь срок наказания.

После получения апелляционных жалоб к рассмотрению дела 13 января приступил АСЛ, решение в деле должно быть вынесено 31 марта.

В жалобе прокуроры просят назначить Ю. Мелю обобщенное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, так что и продлить ареста они просили суд для того, чтобы было обеспечено исполнение такого приговора.

Гражданин России Ю. Мель был задержан в Литве в марте 2014 года при пересечении госграницы.

Сам обвиняемый признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.

АСЛ приступил к рассмотрению дела 13 января в середине сентября.

В деле поступила 61 апелляционная жалоба - решение суда первой инстанции обжаловали прокуроры, потерпевшие и адвокаты, представляющие 59 осужденных.

Коллегия ВОС в конце марта 2019 года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Большинство этих граждан России, Беларуси и Украины осуждены заочно, потому что Россия и Беларусь отказываются их выдать.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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