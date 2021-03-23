Парламент Литвы одобрил обязательное тестирование работников

Парламент Литвы 23 марта одобрил поправки к закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и ввел обязательное тестирование работников, если на предприятии или в компании фиксируют случаи заболевания COVID–19 или есть подозрения, что кто-то заболел ковидом. По мере возможности работники в таких случаях должны работать удаленно.

Эти поправки одобрили 75 депутатов, 14 были против, еще 28 воздержались. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните перед голосованием сказала, что активное тестирование - единственный эффективный способ, позволяющий обуздать распространение вируса.

"Тут было много странных спекуляций, будто будут кого-то тестировать насильно, но надо понимать одну простую вещь – не удастся обеспечить контроль иными способами - только с помощью тестирования",– сказала премжер-министр.

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