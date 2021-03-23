Спикер парламента Литвы рассказала о самочувствии после вакцинации

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен 22 марта была привита от коронавируса вакциной AstraZeneсa. Во вторник утром в фейсбуке она рассказала о побочных действиях.

"После вакцинации вакциной AstraZeneca прошло 19 часов. Первую чашку кофе утром взяла той рукой, в которую сделали прививку, в глазах не двоится, шума в голове нет, значит, надо идти на работу... А если серьезно, то несколько часов после прививки о ней напоминало только то, что немного чувствовалось место укола. После 18 ч. вечера и этого не было. Я думала, что мой организм не хочет вырабатывать иммунитет. Но нет, не подвел, пришлось еще несколько часов подождать", – писала она, заметив, что у нее немного поднялась температура.



"Около 3 ч. утра я почувствовала, что поднялась температура, термометр показал – 37,5. Но дальнейшему сну это не помешало. Утром температуры не было, было тянущее ощущение в мышцах. Незначительное. Ощущаю руку, как после физической работы или после убаюкивания ребенка на руках в течение длительного времени. Поднимать руку стало тяжелее, но чашку поднять могу", – писала спикер.

Общее самочувствие она оценила в 8 баллов по 10-балльной шкале.

"Иду на утреннее заседание. Знаю, что коллеги Паулюс и Юргис готовы меня подменить, если потребуется, если почувствую себя хуже", – писала она.

Она напомнила, что 23 марта вакциной AstraZeneca прививаться начнут депутаты.

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