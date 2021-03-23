Коронавирус в Литве: 855 новых случаев, скончались 12 человек

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в Литве диагностировали 855 новых случаев COVID-19, скончались 12 человек.

За минувшие сутки было проведено 6910 молекулярных тестов (ПЦР), 1159 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 260,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 210 тыс. 208 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 195 тыс. 115 человек, декларированы 151 721 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 7429 человека, декларированное число больных составляет 50 тыс. 823.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3501 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7082 смерти.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6099 человек, второй дозой - 1280. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 281 тыс. 871 человек, обеими дозами – 126 тыс. 143 человека.

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Напомним, что 23 марта в Литве привьют половину членов правительства и 30 депутатов. Вакцинация политиков будет проходить также в среду и в четверг.

В понедельник вакциной AstraZeneca привили президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингриду Шимоните и спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен, главу Минздрава Арунаса Дулькиса.

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