В Клайпеду идет новый груз СПГ из США

BNS ru.DELFI.lt

В предстоящие выходные в Клайпеду должен прийти новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – девятое подобное судно в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.

"Судно Cool Runner прибывает из порта Инглсайд, США. Окно прибытия – 27-28 марта. Будут доставлены стандартные 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировали BNS в литовском госоператоре терминала сжиженного природного газа Klaipedos nafta. За этот газовый год на терминал прибыло 25 небольших газовоза (до 15 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод СПГ "Новатэк". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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