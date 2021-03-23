В Каунасе водитель на BMW сбил сотрудницу полиции

Департамент полиции информировал, что в Каунасе автомобиль BMW сбил сотрудницу полиции, которая работала на месте происшествия.

22 марта, в 15 ч., в Каунасе, на перекрестке шоссе Батериёс и ул. Вайдото автомобиль BMW X5, которым управлял мужчина (1973 г.р.), сбил сотрудницу полиции (1995 г.р.), которая работала на месте происшествия. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Место, где работала сотрудница полиции, было защищено полицейскими автомобилями с включенными огнями и специальными сигнальными конусами.

Начато расследование.

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