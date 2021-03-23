Мэр Шальчининкского района привился от коронавируса

Мэр Шальчининкского района Литвы Здислав Палевич привился от коронавируса (COVID-19). Мэра в Шальчининкском культурном центре привили вакциной AstraZeneca. Политик призвал жителей района последовать его примеру.

"Я очень рад, что прорыв в медицине мы можем использовать для борьбы с COVID-19. Появление вакцины - большой успех. Это наикратчайший путь к обычной жизни и способ сдерживания страшной пандемии, - сказал мэр. - Нет повода боятся вакцинации, последствия бывают редко. Это медицинский препарат, поэтому реакция организма на вакцину - нормальное явление. Мы прививаемся ради себя, ради близких, ради детей. Давайте так отменим ношение масок и изоляцию. Чем скорее, тем лучше".

Foto: Šalčininkų r. sav. nuotr.

Вместе с мэром вакциной AstraZeneca привился заместитель главы администрации района Гжегож Юрго, глава комиссариата Шальчининкского района Анджей Грудинский и глава Варенской пограничной заставы СОГГ Виргилиюс Раугале.

Foto: Savivaldybės nuotr.

Foto: Šalčininkų r. sav. nuotr.

Foto: Šalčininkų r. sav. nuotr.

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