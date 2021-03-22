Глава Минздрава: говорить об открытии ТЦ преждевременно

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис говорит, что еще рано думать об открытии торговых центров (ТЦ), так как в некоторых странах Европы ситуация с коронавирусом ухудшается.

"(...) две-три ближайшие недели покажут, что будет с заболеваемостью. Просто хотелось бы, чтобы у всех была историческая память - давайте вспомним, где Литва была в середине декабря. Мы были первыми в мире и первыми в Европе по показателям заболеваемости, в наших больницах было занято 95% мест и более. Сейчас похожая ситуация в Париже", - сказал журналистам в понедельник министр.

"Я не думаю, что мы все захотим вернуться в это время, и я думаю, что нам нужно все это обуздать", - добавил он.

Крупные ТЦ, которые все еще не могут открыться, предлагают меры, как сделать их работу безопаснее - еженедельно тестировать работников и контролировать потоки посетителей.

Сейчас разрешена работа магазинов, у которых есть вход с улицы. А в ТЦ могут работать только магазины необходимых товаров: продуктовые, фармацевтические, оптики и ветеринарные, другие же могут действовать только как пункты выдачи заказанных товаров.

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