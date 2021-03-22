Политолог оценил конфликт из-за подземного перехода в столице Литвы: есть причина

На прошлой неделе художники Каролина Римкуте и Линас Салучка сообщили, что стена Салтонишкского подземного перехода была выкрашена в радужный цвет, однако вскоре люди, которым это не понравилось, перекрасили стену в цвета литовского триколора. На этом конфликт не закончился, на триколоре появилась надпись: "НЕ ЗАКРАШИВАЙТЕ НАС – МЫ ТОЖЕ ДЕТИ ЛИТВЫ!" Почему в обществе из-за стены возникло такое столкновение?

Римкуте 18 марта сказала Delfi, что о больных местах в обществе надо говорить через искусство – этот язык всем понятен. Искусство, по ее словам, хороший способ для решения социальных проблем, осуществление различных инициатив, а просто разговоры на какую-то тему зачастую переводятся на личности.

По мнению Римкуте, художественные инициативы снимают личностный акцент, открывают дверь для позитивных диалогов. Римкуте сказала, что ее друг Салучка уже давно облюбовал стену Салтонишкского пешеходного перехода, внимание привлекла ее неровная поверхность. "Она неровная, поэтому там появилось немного рисунков, только какие-то попытки их нарисовать, тэги. Он думал о ней", – сказала Римкуте.

Римкуте заметила, что понимает, что радуга будет украшать стену лишь временно, поэтому ждала, чем ее дополнят. Поскольку этот переход - место для граффити – разрешения получать не требовалось.

Политолог Шарунас Лекис сказал, что в этом инциденте виноват муниципалитет города, который допускает подобный вандализм. По словам политолога, это была хорошая почва для подобного конфликта.

"И одни другие рисуют, Шимашюс давно должен был отменить подобное рисование на стенах. Если всем это разрешено, тогда все и рисуют. Я вообще против граффити и не понимаю, почему муниципалитет столько лет не может решить этот вопрос. Первое замечание должно быть в адрес Шимашюса", - сказал он.

На вопрос, почему флаг ЛГБТ закрасили литовским триколором, он ответил, что можно было выбирать что хочешь, ведь это разрешается.

"Я считаю, что это пример беспорядка в муниципалитете. Должны быть нормальные штрафы, например, в Финляндии попробуй нарисуй, получишь большой штраф и заплатишь за ремонт", - сказал Лекис.

"Беспорядок дает почву для конфликтов", - считает он.

Политолог считает, что от граффити и тегов надо отказаться, чтобы это не было поводом для конфликтов.

"Тогда один может написать: "Ты дурак", а другой - "Ты еще больший дурак" и т.д. Город должен решить такие случаи вандализма. Поскольку это допускается, дана свобода, вот и разгораются такие конфликты, на самом деле должны наказывать всех, рисующих на стенах", - считает Лекис.

Политолог Мажвидас Ястрамскис пошутил, что граффити - не его профиль, но согласился поделиться своими наблюдениями. Он считает, что есть вопрос, по которому у части общества сложилось ясное мнение, в последнее время этот вопрос стал очень актуален.

"Особенно потому, что партия, выступающая за равноправие и партнерство, сейчас прошла в парламент. До минувших выборов в парламент, об этом мало кто задумывался. Скажем так, это стало проблемным вопросом, который разжигает страсти", - сказал политолог.

На вопрос, почему вместо флага ЛГБТ рисуют литовский, он сказал, что такое делают не только в Литве.

"Если взять другие страны, то есть связь между вопросами, более консервативные люди менее космополитичны. Могу привести пример, когда проходил Brexit, консервативные люди выступали за выход из ЕС. Ведь более либеральные силы связаны с глобализацией, с ЕС, поэтому в политическом понимании более консервативных людей очень хочется дихотомии. Если, скажем, Литва - национальное государство, то ее противопоставляют космополитическим, либеральным ценностям, ЕС и т.д. Эта граница в понимании людей упрощается", - сказал политолог.

Ястрамскис отметил, что пока не видит способа решения этого вопроса, ведь до сих пор его просто не трогали.

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