Торговые центры в Литве хотят начать работу: разработан план действий

Торговые центры в Литве все еще закрыты, поэтому они разработали план безопасной работы. Представители ТЦ предлагают каждую неделю проверять работников и разделить потоки покупателей.

По словам президента Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, нет причин держать ТЦ закрытыми.

"Мы считаем, что чем больше магазинов будет работать, тем безопаснее, ведь это сокращает поток покупателей в одном месте – правительство как раз больше всего опасается роста мобильности в городе", – сказал Статулявичюс.

"С наступлением весны жители стали активнее, если у них появится возможность купить все необходимое рядом с домом, то им не придется ездить за покупками через весь город", – прибавил он.

По словам Статулявичюса, предлагают каждую неделю тестировать продавцов перед началом работы.

"Работники сделают тест перед тем, как в первый раз выйдут на работу, а потом каждую неделю будут сдавать тесты повторно", – сказал он.

По словам Статулявичюса, тест можно сдавать в частных клиниках или на рабочем месте. Он также сказал, что контролировать поток покупателей несложно, поскольку в ТЦ действуют автоматические системы контроля, кроме того, покупателей можно направить по кругу, чтобы люди ходили в одном направлении.

Кроме того, глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что в ТЦ отключат беспроводной интернет (Wi-fi) и уберут диваны, чтобы клиенты там не засиживались. Кроме того, в ТЦ регулярно будут дезинфицировать все поверхности и работают системы вентиляции.

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