Жители Литвы могут уехать отдыхать за границу: предлагают ввести исключения для людей с иммунитетом

Президент Литовской национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене сказала, что жителям, которые привились от коронавируса или переболели им, должны разрешить пользоваться услугами оздоровительного сектора.

"Я считаю, что следует делать исключение для тех, у кого есть иммунитет, разрешить им пользоваться услугами оздоровительного сектора. Конечно, безопасно, в соответствии со всеми протоколами. Мы понимаем, что здоровье - очень важно, но экономическая и психологическая ситуация не менее важны", – сказала в интервью на Delfi Гавялене.

"Я считаю, что сегодня безопасно разрешить привитым и переболевшим пользоваться услугами, которые предоставляют привитые работники санаториев и СПА", – прибавила она.

Между тем президент Национальной ассоциации санаториев и реабилитационных центров и гендиректор санатория Eglė Артурас Салда сказал, что пока чувствуется, что клиенты озабочены ситуацией и неопределенностью.

"В Литве действует часть ограничений, они действуют в отношении самого большого округа – Вильнюсского. Люди хотят приехать, но есть страхи и неопределенность, не знают, смогут ли миновать посты контроля", – сказал Салда.

Что касается летнего периода, то если будут неясности, жители отложат свои планы.

"Если неясности будут наблюдаться и впредь, видимо, люди отложат свои планы, если будет больше ясности с поездками за границу, то, возможно, летом литовские туристы выберут другие места", – сказал Салда.

Режим карантина в Литве действует до 31 марта, в трети муниципалитетов еще действуют ограничения движения.

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