Экономист оценил ситуацию в Литве: для кого кризис, а для кого и нет

Литовская экономика переживает рецессию в виде буквы K, сказал старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

"Это значит, что одни переживают кризис, а другие - нет", – сказал он.

Маурицас пояснил, что экономическая структура Литвы благоприятна для этого кризиса.

"Возможно, в этом году положение не будет драматичным, несмотря на затянувшийся карантин. Однако вызов серьезный из-за рецессии в виде буквы K. Если весной в прошлом году примерно в одинаковой мере падение пережили все секторы, а потом наблюдалось оживление, была рецессия V, то сейчас у нас рецессия К. Отрыв огромный. Например, между компания, торгующими продуктами питания и промтоварами", – сказал экономист.

В соответствии с новейшим прогнозом банка Luminor, ВВП Литвы в 2021 году вырастет на 1,8%, а в 2022 г. – на 5,5%. Осенью банк указал, что рост экономики в 2021 году составит 4,4%, а в 2022 г. – 4,2%.

"Восстановление откладывается", – обобщил Маурицас.

Согласно прогнозам, уровень безработицы в 2021 г. составит 9,2%, в 2022 г. он будет 7,5%. Зарплата в стране должна увеличиться на 9,2% в 2021 г. и на 7,5% в 2022 г. Прогнозируемая инфляция – 6% в 2021 г. и 7% в 2022 г.

"Популярность работы на дому приводит к тому, что жители выбирают более просторное жилье. По этой причине увеличился спрос на дома и земельные участки. Поскольку люди не могут тратить деньги ни на поездки, ни на рестораны, поэтому могут инвестировать их в недвижимость. Третий момент – возможная инфляция побуждает людей искать, во что эти деньги вложить", – сказал он, оценивая ситуацию на рынке недвижимости.

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