Президент Литвы надеется, что 70% взрослого населения в стране привьют к июлю

Несмотря на то, что представители Министерства здравоохранения обсуждают возможную задержку старта массовой вакцинации по причине нестабильных поставок вакцин от COVID-19 во втором квартале, президент Литвы Гитанас Науседа повторяет, что надеется на вакцинацию 70% взрослого населения страны к 6 июля.

"Иногда кажется, что мы немного чего-то боимся, несколько создаем себе запас осторожности вместо того, чтобы сказать – вот, братья литовцы, бери м делаем до середины лета. Если поставки вакцины будут в порядке, мы можем это сделать и обогнать большинство стран ЕС", – заявил в понедельник Науседа, привившийся вакциной AstraZeneca.

"Конечно, возможно", – добавил он, отвечая на вопрос о том, можно ли еще реализовать его амбициозный план.

Глава государства добавил, что подобных целей добивается, например, Франция.

"У меня иногда складывается впечатление, что мы смотрим на этот наполовину полный стакан и делаем разные выводы. Неслучайно сегодня представляющий Францию еврокомиссар заявил, что до дня взятия Бастилии – до середины лета – Франция намерена реализовать массовую вакцинацию и приобрести коллективный иммунитет", – сказал Науседа.

По данным Департамента статистики, Литва до сих пор получила 459 800 доз вакцин, 399 900 из них использованы. Первой дозой привиты 275 438 человек, двумя – 124 522 человека.

В понедельник утром в интервью радиостанции LRT канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене заявила, что массовая вакцинация населения в Литве от COVID-19, которую планировалось начать с мая, скорее всего, будет начата позже.

"Мы планируем на этой неделе пересмотреть план вакцинации, поскольку изменились и количества вакцин на второй квартал, о которых нам сообщили производители", – сказала канцлер в понедельник утром в интервью радиостанции LRT.

По утверждению Гребенковене, пока сложно называть более точные даты, согласно имеющимся сейчас данным, в первую неделю марта, как планировалось, не удастся начать массовую вакцинацию.

Государственная служба контроля над лекарствами подтвердила BNS, что в последние недели марта AstraZeneca значительно сократит поставки вакцин Литве – в марте Литва получит почти на 40% доз вакцины AstraZeneca меньше, чем планировалось.

В данный момент в Литве используются вакцины от COVID-19, утвержденные Европейским агентством лекарственных средств. Это вакцины производства компаний: Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В апреле ожидаются и первые дозы вакцины Johnson & Johnson.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация прививкой от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В минувший четверг Европейское агентство лекарственных средств заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.

С целью повышения доверия к вакцине AstraZeneca ею в понедельник будут привиты трое высших руководителя страны и министр здравоохранения.

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