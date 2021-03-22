Вакциной AstraZeneca от COVID-19 привита и премьер Литвы

В понедельник вакциной AstraZeneca от COVID-19 в столичной поликлинике микрорайона Антакальнис была привита премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, так власти хотят продемонстрировать доверие к этому препарату.

Ранее в понедельник первую дозу вакцины AstraZeneca получил и президент страны Гитанас Науседа.

В понедельник также будут привиты спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Возможность продемонстрировать доверие к вакцине и привиться у высшего руководства страны появились, когда, по указу министра здравоохранения, в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена сейма и правительства.

До сих пор в Литве не было предусмотрено отдельного порядка вакцинации для руководства страны.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация прививкой от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В минувший четверг Европейское агентство лекарственных средств заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.

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