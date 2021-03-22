Тихановская: на режим Лукашенко необходимо оказывать постоянное давление

Для того, чтобы в Беларуси состоялись демократические выборы, необходимо оказывать постоянное давление на режим Александра Лукашенко, заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

"Для того, чтобы в Беларуси состоялись выборы, требуется постоянное давление на режим внутри страны и со стороны других стран, политическая, экономическая изоляция А. Лукашенко, все для того, чтобы режим увидел, что мы не сдаемся, что мы не останавливаемся, и что весь мир с нами. И это вынудило бы их ответить на наши призывы к мирному диалогу", – сказала С. Тихановская журналистам в Сейме Литвы.

В понедельник она приняла участие во Втором международном форуме им. К. Калиновского, посвященном сплочению демократического общества для свободных и демократических выборов в Беларуси.

"Любое внимание, любая поддержка и любая форма солидарности важны для белорусов, чтобы люди знали, что они не одиноки, что весь мир добивается того, чтобы в нашей стране создавалась демократия, что мы не сдаемся, что мы продолжаем нашу борьбу", – сказала С. Тихановская.

Она подчеркнула необходимость помощи международного сообщества, чтобы начались переговоры с режимом А. Лукашенко.

Приветствуя участников форума, председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что Литва и весь демократический мир должны сделать все, чтобы общество и люди в Беларуси были свободными.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что скоро придет тот день, когда такое мероприятие можно будет провести в демократически избранном парламенте Беларуси.

"Уже восьмой месяц белорусов избивают, сажают в тюрьмы, выбрасывают с университетской работы за то, что у них есть свое мнение, за то, что они поднимают свой флаг, хотят быть хозяевами своей страны", – сказала она.

"Журналисты попадают в заключение за то, что распространяют не пропаганду, а правду. Гражданское общество системно уничтожается, и его лидеров вынуждают покинуть страну, в которой есть место только для верных, послушных диктатору Лукашенко и не выскочек", – заявила глава правительства Литвы.

И. Шимоните утверждает, что такую Беларусь А. Лукашенко создал с помощью Кремля и старается удержать ее из последних сил.

Однако, по ее словам, события последнего времени в Беларуси показали, что пути назад для диктатора нет.

Первый международный форум им. К. Калиновского состоялся в Вильнюсе в августе прошлого года, после президентских выборов в Беларуси. Тогда официальным победителем выборов был объявлен руководящий страной с 1994 года А. Лукашенко, но оппозиция и Запад утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

После выборов в Беларуси возникла волна массовых протестов. Силовые структуры грубо их подавляют.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!