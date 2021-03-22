Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские военные самолеты

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, четыре раза поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Дважды истребители поднимались в небо в понедельник – были опознаны самолеты "ИЛ-20" и "Ил-76", летевшие из основной части России в Калининградскую область. Первый летел с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, следовал летному плану, второй был с включенным транспондером, поддерживал связь, но у него не было летного плана.

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Еще один "ИЛ-20" был зафиксирован во вторник. Он летел в Россию из Калининградской области, с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами и следовал летному плану.

В среду истребители поднялись из-за самолета "Ан-26", который летел из Калининградской области в Россию. У него был включен транспондер, он поддерживал связь и следовал летному плану.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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