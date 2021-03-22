Президент Литвы привит вакциной от коронавируса производства AstraZeneca

В понедельник в одной из поликлиник Вильнюса состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы прививкой AstraZeneca от коронавируса. Это было сделано для повышения доверия к этой вакцине.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины (...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", – сказал глава государства журналистам.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться", – сказал он.

В понедельник также публично этой вакциной привьются премьер-министр Ингрида Шимоните, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Науседа отметил, что все высшие руководители страны привьются в один день, поскольку нашли "походящее время в расписании".

"Я действительно не считаю, что мы должны создавать из этого какое-то коммуникативное послание, просто всем было удобно найти в своем расписании в понедельник подходящее время. Мы здесь тоже очень близко до места работы – пришел пешком и уйду пешком, на этом все новости", – сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, могла ли прививка руководства страны произойти раньше, он сказал, что это могло бы вызвать дискуссии в обществе.

"Вероятно, возникли бы дискуссии о том, почему руководители страны были поставлены перед другими людьми, и это, поэтому, по моему мнению, мы должны установить очень четкие правила игры, четкиq порядок и не менять этот порядок по ходу", – сказал Г. Науседа.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация прививкой от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В минувший четверг Европейское агентство лекарственных средств заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.

Возможность продемонстрировать доверие к вакцине и привиться у высшего руководства страны появились, когда, по указу министра здравоохранения, в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена сейма и правительства.

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