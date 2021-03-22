Коронавирус в Литве: 318 новых случаев, скончались 8 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 318 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 2988 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 157 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 246,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 209 340 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 194 345 человек, декларированы 150 756 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7382 человека, декларированное число больных составляет 50 971.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3486 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7047 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 10 человек, второй дозой - 18. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 275 438 человек, обеими дозами – 124 522 человека.

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