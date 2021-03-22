Руководство Литвы привьется вакциной AstraZeneca от COVID-19

Руководство Литвы в понедельник намерено привиться вакциной AstraZeneca от коронавируса, повысив, таким образом доверие к ней.

Президент Гитанас Науседа планирует привиться в 9.30 в отделении микрорайона Вильнюса Науяместис поликлиники Centro poliklinika, там же планируют привиться спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, ее прививка намечена на 13 часов.

Между тем, премьер Ингрида Шимоните привьется в 10.50 в Антакальнисской поликлинике, а министр здравоохранения Арунас Дулькис – в 15 час. в поликлинике микрорайона Науйои-Вильня.

Из всех политиков только В. Чмилите-Нильсен переболела COVID-19, однако все равно привьется.

Возможность продемонстрировать доверие к вакцине и привиться у высшего руководства страны появились, когда, по указу министра здравоохранения, в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена сейма и правительства.

До сих пор в Литве не было предусмотрено отдельного порядка вакцинации для руководства страны.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация прививкой AstraZeneca от коронавируса была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмолии у привитых людей.

В четверг Европейское фармагентство заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.

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