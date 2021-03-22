В понедельник за парты возвращаются начальные классы в 45 муниципалитетах Литвы

В понедельник за парты возвращаются ученики начальных классов в 45 муниципалитетах Литвы. На минувшей неделе Министерство науки, образования и спорта сообщило, что дети вернутся в школы в тех муниципалитетах, где уровень заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей ниже 200.

Министр Юргита Шюгждене сказала, что ситуация с вакцинацией учителей зависит от конкретного муниципалитета.

"Есть муниципалитеты, где привили всех учителей начальных классов, которые этого хотели, а есть такие, где привиты всего 1/4 учителей", – сказала министр.

Она призвала учителей и учеников носить маски.

"Детям начальной школы сложно находиться в масках, они не обязательно должны их носить, но я призывают всех по мере возможности пользоваться масками", – сказала она.

Шюгждене акцентировала, что тестирование также необязательное – это добровольное решение учителей.

Однако она призвала учителей сдать тесты на COVID–19.

Условия возвращения учеников начальной школы за парты подготовили Минздрав и Министерство науки и образования.

Кроме того, в Литве разрешили проведение контактных консультаций для 12-классников, которые будут в этом году сдавать экзамены. В таких консультациях могут участвовать не больше 5 учеников.

Кроме того, разрешено проводить контактные занятия в кружках, если в группе не больше 5 детей и на каждого предоставлено не меньше 30 кв. м.

С 22 марта в 45 муниципалитетах можно физически обслуживать читателей в библиотеках и читальных залах архивов. При этом количество читателей должно быть не больше 2 человек.

В этих муниципалитетах разрешается также проводить неформальные занятия для взрослых в закрытых помещениях, если в них участвуют не больше 5 человек и на каждого выделяется площадь 30 кв. м.

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