Настоящая весна: в Литву прилетели первые аисты

С началом весны в Литву начали возвращаться птицы, в их числе и аисты. Орнитолог Марюс Карлонас рассказал, что прилетающие в Литву аисты зимуют в Африке. Сейчас, по его словам, можно насчитать около 10 птиц. Их видели в Сувалькии, в Северной Литве, у моря, недалеко от Вильнюса. Больше аистов вернется с 25 марта (это день аиста).

Орнитолог рассказал, что не все аисты возвращаются в одно время, это зависит от того, в какой части Африки они зимуют.

По словам Карлонаса, в последнее время появились аисты-"лентяи", которые не долетают до Африки, а зимуют в Южной Европе, отдельные особи даже остаются зимовать в Польше или в самой Литве.

Орнитолог заметил, что плотность населения аистов в Литве самая высокая в Европе. Здесь они находят хорошие условия для жизни. Это показатель здоровья литовской экосистемы.

Он рассказал, что в Центральной и Западной Европе из-за использования большого количества химии аисты уже практически уничтожены и встречаются очень редко.

"Ситуация может изменится и в Литве. Сельское хозяйство становится интенсивнее, все еще проводят мелиорацию, становится меньше болот, поля опрыскивают пестицидами, поэтому аисты находят меньше пищи", - сказал Карлонас.

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