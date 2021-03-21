Как мы будем жить после пандемии: будет ли все так, как было раньше?

Год прошел с тех пор, как в нашей повседневной жизни появились беспрецедентные ограничения. Одни ограничения сменяют другие, вызывая очевидное изменение в общении людей. Рукопожатия, теплые объятия или долгие рабочие встречи - что это: нормальная часть рутины, которая вернется сразу после пандемии, или прошлое, которое уже заменяется новыми моделями общения?

Психолог не сомневается в необходимости ограничений, юрист называет их самым дешевым методом управления

Необходимость ограничений часто ставится под сомнение, и в настоящее время ограничения часто становятся источником гнева. Тем не менее, доцент Института психологии ВУ Антанас Кайрис считает, что ограничения в жизни человека начинаются с первых дней и необходимы, особенно в таких сложных ситуациях, потому что люди сами по себе не вполне рациональны:

Antanas Kairys Foto: DELFI / Justinas Auškelis

"В большинстве случаев у них нет информации или способности принять лучшее решение в той или иной ситуации. Поэтому взаимные договоренности и определения того, что можно, а что нельзя делать, эффективно регулируют наше поведение".

Бывшая судья Конституционного суда, профессор Университета Миколаса Ромериса Тома Бирмонтене гораздо более критично относится к нынешнему обилию ограничений: "Ограничения - самый дешевый способ управлять чем-либо". Юриста удивляет, что, более детально говоря о процессе вакцинации, со стороны власти появляется стремление ввести еще больше ограничений.

По словам А. Кайриса, пока сложно сказать, что в некоторых сферах больше влияет на общество - существующие запреты или риск заражения.

Три фактора, определяющие реакцию человека на ограничение

По словам А. Кайриса, пожалуй, самым тяжелым является ограничение социальных контактов: "С психологической точки зрения, я бы, наверное, выделил ограничение социальных контактов как наиболее важный фактор с точки зрения человеческих отношений и психологического воздействия. Человек - социальное животное, и ему нужен постоянный контакт с другими людьми, это наша природа".

По словам психолога ВУ, в целом то, как люди воспринимают запреты или ограничения, зависит от нескольких факторов: восприятия справедливости страхования, а также культурных традиций: "Между тем, введение обязательства закрывать лицо женщин, как в мусульманских странах, было бы большим вызовом, поскольку это не наша культурная традиция.

Наконец, реакция человека на новое ограничение, по словам собеседника, также зависит от того, в какой степени оно противоречит деятельности, желаниям, потребностям конкретного человека: "Во время карантина у нас очень сложная ситуация: ограничения часто вступают в противоречие с удовлетворением наших основных потребностей и сфер, которые важны для нас. Вот почему разные группы общества по-разному реагируют на одни и те же ограничения".

Общение между людьми после пандемии: оставят ли следы страх и сдержанность?

Можно ли ожидать, что после пандемии жизнь вернется к прежнему ритму? По словам Т. Бирмонтене, это вряд ли возможно: "Наша модель социального общения должна измениться, потому что теперь, когда мы встречаемся, мы не летим ни целоваться, ни руки пожимать. Появляется другой способ общения, он становится холоднее и на определенном расстоянии". Даже после того, как пройдет угроза, по словам профессора, останется осадок страха перед болезнью и изменившиеся модели поведения.

А. Кайрис также говорит об изменении образа жизни: по мнению психолога, общение после окончания пандемии в значительной степени вернется к привычному, потому что естественное желание человека общаться, быть принятым, иметь физический контакт. Между тем, те решения, которые были приняты в ответ на пандемию, и оказались прибыльными, останутся постоянной частью повседневной жизни:

"Это возможность сократить расходы на дистанционные встречи, возможно, за счет отмены части поездок. Хочется верить, что юридические ограничения исчезнут как можно скорее, и мы сохраним самые полезные способы общения".

Долгосрочные негативные последствия, по мнению А. Кайриса, можно найти в положении женщин в обществе: "Фактически, это также связано с ограничениями, закрытием школ, потому что присутствие детей дома обычно является дополнительным бременем для женщины".

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