Минфин: уровень безработицы в Литве в этом году не снизится, темпы роста зарплаты замедлятся

Уровень безработицы в Литве, который из-за пандемии в 2020-ом году вырос до 8,5%, в этом году еще не начнет сокращаться, считает Министерство финансов. Ведомство отмечает, что темпы роста заработной платы замедлятся, однако все же будут превышать инфляцию.

Министерство, представившее новейшие экономические прогнозы, утверждает, что количество занятых в этом году должно увеличиться на 0,7%, однако уровень безработицы снизится только в 2022 году.

"Ни для кого не тайна, что пандемия значительно повлияла на рынок труда, и ее последствия будут ощущаться еще некоторое время. Наши проекции показывают, что в этом году уровень безработицы будет 8,5%, то есть столько же, сколько и в прошлом году, а количество занятых должно вырасти на 0,7%", – сказал замминистра финансов Миндаугас Лютвинскас.

По данным министерства, уровень безработицы в следующем году должен сократиться до 7,5%, а количество занятых должно вырасти на 0,9%, в более длительной перспективе ожидается дальнейшее сокращение безработицы.

Ведомство утверждает, что после интенсивного роста зарплат в прошлом году воздействие пандемии COVID-19 на экономику замедлит и темпы роста зарплат. С ростом безработицы и при сохранении большой неопределенности – в этом году, по сравнению с 2020 годом, зарплаты, как в государственном, так и в частном секторах будут расти медленнее.

"Если говорить о зарплате – она и далее будет расти быстрее инфляции, поэтому покупательная способность населения по-прежнему будет увеличиваться", – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

Ожидается, что в этом году средняя зарплата в стране до уплаты налогов вырастет на 5,2% (в 2020 году - на 9,6%), а в 2022 году темпы роста замедлятся до 4,5%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!