Бизнесмен Нериюс Нума привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Бизнесмен, которого называют самым богатым человеком в Литве, основной акционер Vilniaus Prekyba Group, проживающий в Лондоне с июня 2015 года, вчера был привит вакциной AstraZeneca. Об этом в Facebook сообщила жена предпринимателя и экономист Каэтана Нума.

"Вчера Нериюс был привит вакциной Oxford / AstraZeneca, которая признана безопасной и эффективной", - написала К. Нума.

По ее словам, на следующий день после вакцинации Н. Нума чувствует себя прекрасно, побочных эффектов нет, температура в норме, рука не опухла.

"Нериюс благодарит медику Софи, которая очень быстро и профессионально сделала ему прививку. На вопрос, что делать с возможностью вакцинации, Нериюс нерешительно отвечает, что он сам с энтузиазмом привился при первой возможности, и только после этого узнал, какую вакцину получил.

Так совпало, что Нериюс попал в середину очереди на вакцинацию, вчера было объявлено, что в Великобритании уже вакцинировано более половины взрослого населения, около 27 миллионов жителей. Он терпеливо и честно ждал своей очереди в этой бесплатной программе вакцинации населения, а я зарегистрировала его для прививки на этой неделе после того, как началась вакцинация населения старше 50 лет", - написал К. Нума.

В Литве и Европейском Союзе вакцинация AstraZeneca была временно приостановлена ​​из-за выявленных случаев тромбоэмболии у вакцинированных лиц.

В четверг Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что эта вакцина против COVID-19 безопасна и эффективна, поэтому вакцинация этим препаратом была возобновлена ​​в Литве.

Министр здравоохранения объявил в четверг, что список приоритетных групп для вакцинации от COVID-19 будет дополнен руководством страны, членами Сейма и правительства.

Чтобы продемонстрировать доверие к вакцине AstraZeneca, премьер-министр Ингрида Шимоните будет вакцинирована от COVID-19 в понедельник утром, сообщила канцелярия правительства в пятницу.

Президент Гитанас Науседа, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис также планируют сделать прививку препаратом AstraZeneca в понедельник. Они делают это для того, чтобы повысить доверие к этой вакцине.

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