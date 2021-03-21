Врач заметила связь между ношением масок и нарушением зрения: объяснила, почему так происходит

Карантин нарушил привычную жизнь. Вы когда-нибудь задумывались, какая это огромная проблема для глаз? Эгле Юзенайте, микрохирург офтальмологической клиники Lirema, рассказала об изменениях зрения пациентов и других глазных заболеваниях, с которыми сегодня сталкиваются офтальмологи.

Из-за масок - больше лазерный операций

По словам собеседницы, многие пациенты в последнее время жаловались на зуд в глазах, повышенную утомляемость, нарушение зрения, туман в глазах. Все эти симптомы указывают на усталость и сухость глаз.

Чаще всего такие симптомы вызваны длительным нахождением у экранов, работой на компьютере. Также заметно, что сухость глаз вызвана масками - при образовании зазора между маской и кожей выдыхаемый воздух сильнее раздражает слезную пленку.

"Во время карантина многие люди обращаются за лазерной коррекцией зрения, потому что очки начинают мешать", - сказала Э. Юзенайте.

Период карантина, как отмечает врач, нанес наибольший урон тем, у кого уже было диагностировано заболевание глаз. Тем более, пациенты не могли вовремя прибыть в клинику. В этом случае операции могут быть более сложными.

Оставленные без внимания глазные болезни, по мнению Э. Юзенайте, могут даже привести к слепоте. Одно из таких заболеваний - глаукома.

"Конечно, если до карантина глаза были здоровыми, но во время карантина была усталость и сухость глаз, даже если человек обращается после карантина, мы можем назначить увлажняющие капли, режим отдыха и состояние глаз улучшится. Но если у человека серьезные глазные заболевания, он может и ослепнуть", - сказала собеседница.

Отдых для глаз - необходимость

Само смотрение на экраны, как сказала врач, глаза не портит. Им вредит чрезмерное смотрение в экраны, когда расстояние между глазами и экраном не изменяется. Больше всего глаз раздражает, когда взгляд устремлен только на один объект в течение длительного времени.

Из-за этого необходимо делать перерывы. При интенсивной работе такие перерывы нужно делать каждые 20 минут - по 20 секунд, чтобы смотреть вдаль, стараться посчитать предметы на расстоянии. Важны качественный сон и пребывание на свежем воздухе. Дети должны находиться на открытом воздухе не менее 15 часов в неделю в светлое время суток.

"Самое главное, чтобы организм в целом был здоровым, не было недостатка в витаминах. Тогда сидение у компьютера не вызовет особых проблем", - сказала Э. Юзенайте.

К сожалению, упражнения не улучшат зрение и не вылечат близорукость. Упражнения помогают снизить утомляемость глаз и улучшить глазное кровообращение.

Операция из-за близорукости, по словам собеседницы, невозможна для людей с такими заболеваниями глаз, как глаукома, дегенерация или другие заболевания. Это также невозможно для людей с сопутствующими аутоиммунными заболеваниями, диабетом, беременных или кормящих женщин. Кроме того, роговица должна быть достаточно толстой.

"Возраст, в котором эту операцию можно сделать, колеблется от 18 до 45 лет. Молодые люди воздерживаются от операции, потому что их глаза все еще растут. Когда проводить операцию, зависит от человека - или ему очки, или носят контактные линзы. Кто-то очень любит очки, кому-то они мешают", - сказала Э. Юзенайте.

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