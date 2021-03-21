После призывов политически закрепить выход из БРЭЛЛ – предложение сделать домашнее задание

В связи с намерениями Беларуси провести испытания своей энергосистемы и на неделю отключить линии с Литвой, в Вильнюсе прозвучали мнения, что нужно на политическом уровне уже сейчас закрепить выход страны из постсоветской энергетической системы, переняв тем самым инициативу у Беларуси и России.

Однако часть экспертов и представителей властей, к которым обратилось агентство BNS за комментариями, сдержанны в оценках и говорят, что прежде всего необходимо подготовиться к отключению от так называемой системы БРЭЛЛ (она включает три страны Балтии, Беларусь и Россию), усиливая внутренние сети и создавая достаточную местную выработку электроэнергии.

"Должен быть закон о выходе (из БРЭЛЛ – BNS), четко политически высказанная воля, а правительство должно установить дату выхода", - пишет в обнародованном на этой неделе письме президенту, Сейму и правительству бывший министр энергетики Арвидас Секмокас.

На прошлой неделе Беларусь попросила компанию Litgrid согласовать в связи с испытаниями отключение всех четырех соединяющих энергосистемы Литвы и Беларуси линий в 330 киловольт и подключение их 5-11 апреля. Это означает, что будет отключена треть из 12-и линий Литвы с соседними странами.

"Беларусь планирует отключить кольцо БРЭЛЛ, суть в этом. Потому что это - огромная перемена", - заявил BNS А. Секмокас.

Его не убеждает приведенный Минском мотив тестирования энергосистемы, что якобы испытания энергосистемы Беларуси будут проводиться в целях дать оценку надежности работы электроэнергетической системы Беларуси с учетом планирующегося выхода энергосистем стран Балтии из системы кольца БРЭЛЛ в 2025 году и синхронизации их сетей с сетями Западной Европы.

"Без сомнения, (тестирование - ред.) можно оправдывать испытаниями Белорусской АЭС (БелАЭС), оправдывать выходом стран Балтии из кольца БРЭЛЛ, из системы IPS/UPS, но этот выход, во всяком случае, в соответствии с нынешними планами, намечается только в 2025 году, это мне напоминает своего рода запугивание или своего рода экономическое давление", - сказал А. Секмокас.

Бывший руководитель тогдашней компаниии Lietuvos energija (сейчас – Ignitis grupe) Римантас Йозайтис рассуждает, что к синхронизации с материковой Европой и десинхронизации с IPS/UPS готовятся не только три страны Балтии, но и Беларусь.

"На мой взгляд, белорусы тоже, возможно, как-то готовятся к этому процессу и проверяют свою систему", - сказал BNS бывший председатель Литовского комитета Мирового энергетического совета Р. Йозайтис.

Р. Йозайтис предлагает перед тем, как принимать решения по БРЭЛЛ, должным образом подготовить энергетическую инфраструктуру - то есть усилить сеть, дать оценку технического состояния электростанций и возможностей работы в изолированном режиме. На его взгляд, Россия и Беларусь тоже предпринимают действия в плане будущего отключения стран Балтии.

"Я не знаю этих деталей, какова нынешняя ситуация, но есть такое предчувствие, что другая сторона тоже не отстает и, наверное, даже немного опережает", - сказал он.

Вице-министр энергетики Альбинас Зананавичюс тоже говорит, что Литве перед отключением от БРЭЛЛ нужно сделать домашнюю работу. Он не хочет спекулировать в вопросе о том, какой может быть конкретная дата отключения от кольца БРЭЛЛ.

"По поводу закона БРЭЛЛ и разных предложений, без сомнения, нам всем следует понять, что синхронизация с сетями западной Европы не состоится, если предварительно не отключиться от БРЭЛЛ. Сейчас в связи с этим отключением невероятно много критериев, которые нужно выполнить", - сказал А. Зананавичюс журналистам на этой неделе.

Литва с этого года не предоставляет Беларуси предусмотренный соглашением о БРЭЛЛ резерв в 100 мегаватт.

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