По данным Департамента статистики, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 242,5 случаев. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 6,4 процента.
За минувшие сутки в стране был проведен 6001 молекулярный (ПЦР) и 198 антигенных тестов на подозрение на коронавирус.
Первой дозой вакцины от COVID-19 за минувшие сутки привили 6 человек, второй дозой - 249 человек.
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