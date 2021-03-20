На дороге Каунас-Клайпеда из прицепа выпал и перевернулся автомобиль

В субботу на дороге Каунас-Клайпеда из прицепа, который вез VW Passat, выпал и перевернулся автомобиль BMW.

"Картина была, как из "Кобры 11", – рассказали очевидцы происшествия.

ДТП произошло у реки Анча. По предварительным данным, прицеп, который тащил VW Passat, бросило в сторону. Находившийся в прицепе автомобиль соскользнул вниз.

После удара BMW оказался на другой стороне дороги и перевернулся. Из-за неуправляемого прицепа VW Passat врезался в заграждение.

Очевидцы сказали, что водитель VW Passat мог ехать слишком быстро, кроме того, на этом участке дороги были колеи.

По предварительным данным, люди во время ДТП не пострадали.

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