Детектив с тестом на COVID-19: как положительный результат стал отрицательным

Жительница Вильнюса, которая собралась на работу за границу (имя и фамилия редакции известны – Delfi), рассказала о том, в какой странной ситуации она оказалась, сдав перед поездкой тест на коронавирус. Она получила положительный результат, что ее удивило. Женщина была уверена, что она здорова, поэтому сдала тест частным образом и получила отрицательный результат. После этого она сомневается в надежности статистики заболеваемости.

Молодая женщина сказала Delfi, что недавно уволилась с работы в Литве, поскольку получила более привлекательное предложение за границей. Чтобы уехать, ей надо было сдать тест на COVID-19.

"Я здорова, и никаких контактов с больными у меня не было, я никуда не ходила, но мой новый работодатель порекомендовал сдать тест бесплатно, для этого надо было указать, что у меня есть симптомы", - рассказала собеседница.

"11 марта, когда с подругой я приехала в мобильный пункт в Вильнюсе, я была уверена, что здорова. На следующий день вечером я получила ответ - результат положительный. Уехать я должна была 13 марта, поэтому сразу ответ не посмотрела, но мне позвонили и сообщили о положительном результате", - рассказала женщина, заметив, что все данные совпадали.

"Я сказала, что это невозможно, но меня информировали, что бывают бессимптомные случаи", – вспоминала она.

"Меня спрашивали о контактах, о том, где я нахожусь, где могу изолироваться и т.д. Я призналась, что контактировала с мамой и братом, у меня попросили их контакты", - сказала молодая женщина.

На все возражения ей ответили, что ничего изменить уже нельзя, ей придется 10 дней провести в изоляции, после чего она сможет уехать.

Молодая женщина стала искать частную клинику, где можно сдать тест. Вечером ничего найти не удалось, но на следующий день утром ее разбудил звонок - звонили из одной из клиник.

"Я сказала, что хочу сдать тест на ковид, рассказала свою историю, мне ответили, что такие случаи бывают. Люди получают положительный результат, сдают тест повторно, и результат бывает отрицательным. Тогда им удается избежать 10-дневной изоляции. Я сдала тест, заплатила 95 евро. Вечером получила отрицательный результат - прошло два дня, ковид куда-то пропал", - рассказала женщина.

Несмотря на это, специалисты Горячей линии сказали мне, что ничего изменить нельзя - в базе данных я числюсь как больной человек, изоляции избежать не получится. Потом ей перезвонили и сказали, что она должна обратиться к семейному врачу. Если тот выслушает меня и решит, что я здорова, тогда мой первый тест аннулируют.

"С врачом я связалась только в понедельник, она решила аннулировать результат первого теста. К сожалению, информацию в базе данных обновили только во вторник. Уехать я смогла лишь 18 марта", – возмущалась молодая женщина. К счастью, ей удалось договориться с новым работодателем и она не потеряла деньги за дорогу, поскольку только бронировала место в автобусе, деньги за билет не заплатила.

"Но ведь есть люди, для которых отъезд важен, которые купили билеты на самолет и т.д. Кто им вернет эти деньги?", – вопрошала собеседница.

Delfi связался с НЦОЗ и попросил комментарий на эту тему. Порталу объяснили, что тестирование не связано с деятельностью центра, этим занимаются лаборатории. Назначением изоляции занимаются семейные врачи, а не НЦОЗ.

В лаборатории сказали, что результат теста зависит от взятия образца, условий транспортировки, чувствительности реагентов, а также от количества вируса в организме (если его мало, то через какое-то время его не находят вообще).

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