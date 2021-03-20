Организаторы провели акцию протеста, поскольку требуют соблюдения прав человека, отменить излишние и незаконные карантинные ограничения, открыть границы и отменить обязательное ношение масок.
Участники акции протеста высказались в пользу 5 важнейших свобод: слова, передвижения, выбора, собраний и здоровья.
Участники протеста на столичной Кафедральной площади держали плакаты с надписями: "СТОП дискриминации здоровых граждан, маскам и другим ограничениям – только для лих из группы риска!", "Мы хотим жить!", "Верните школы!".
Во время акции протеста состоялся концерт, выступали докладчики.
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