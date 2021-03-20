В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок

ru.DELFI.lt

20 марта в столице Литвы состоялась акция протеста за свободу, мир и демократию. Подобные протесты прошли в разных городах всего мира.

Организаторы провели акцию протеста, поскольку требуют соблюдения прав человека, отменить излишние и незаконные карантинные ограничения, открыть границы и отменить обязательное ношение масок. Участники акции протеста высказались в пользу 5 важнейших свобод: слова, передвижения, выбора, собраний и здоровья. Участники протеста на столичной Кафедральной площади держали плакаты с надписями: "СТОП дискриминации здоровых граждан, маскам и другим ограничениям – только для лих из группы риска!", "Мы хотим жить!", "Верните школы!". Во время акции протеста состоялся концерт, выступали докладчики. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!