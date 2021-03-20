В Купишкисе во время удаленного урока один из учеников показал другим свою пятую точку

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В Купишкисе во время удаленного урока один из учеников показал другим свою пятую точку. За такое поведение ему грозит штраф.

15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в 11.06 ч. в Купишкисе, во время удаленного урока один из его участников снял штаны и показал другим пятую точку. Удаленные уроки приравниваются общественному пространству. За такое поведение на уроке - насмешка над другими в электронном пространстве - однозначно грозит административная ответственность, а в отдельных случаях даже уголовная ответственность. За незаконное подключение к информационной системе или незаконный перехват данных и их использование грозит уголовная ответственность. Статьи по теме: Полиция начала расследование: во время удаленного урока математики неизвестный показал половой орган За нецензурную брань во время удаленного урока грозит штраф в размере 240 евро. В Литве это не первый случай, когда на удаленном уроке участники демонстрируют неуважение к другим лицам. В феврале в Паневежисе во время урока незаконно подключившееся лицо продемонстрировало ученикам и учителю свой половой орган. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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