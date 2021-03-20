Коронавирус в Литве: 575 новых случаев, скончались 12 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 575 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9338 молекулярных тестов (ПЦР), 884 антигенных теста на COVID-19.

За последние 7 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 522 случая, за 14 дней - 243,6 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,6%. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 208 650 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 194 190 человека, декларировано 150 582 выздоровевших.

Статистически в настоящее время больны 6896 человек, декларированное число больных составляет 50 504.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3464 человека.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2850 человек, второй дозой - 5700.

В целом двумя дозами вакцины от COVID-19 привиты 123 954 человек.

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