Из-за миграции лягушек в столичном парке Вингис закрыт проезд

С 20 марта из-за миграции лягушек в столичном парке Вингис как минимум на месяц закрыт проезд, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Движение в парке ограничивают каждую весну, чтобы лягушки, направляющиеся к местам нереста, не гибли под колесами автомобилей.

Когда в парк не ездят автомобили, свободнее могут вздохнуть пешеходы и спортсмены.

Жителям рекомендуется оставлять автомобили на стоянках перед въездом в парк.

По-прежнему в парк смогут въезжать только автомобили работников ботанического сада, стадиона и обслуживающих парк компаний.

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