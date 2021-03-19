В Литву доставлено еще 4,8 тыс доз вакцины AstraZeneca

В Литву в пятницу поступило еще 4,8 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Как сообщается, часть седьмой партии вакцины этого производителя самоуправления получат еще в пятницу, другую часть - в понедельник.

На прошлой неделе Минздрав информировал BNS, что в марте AstraZeneca поставит на 39% доз вакцин меньше, чем планировалось раньше.

По данным министерства, Литва уже получила в общей сложности 120,5 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а на прививки использовала 77,9 тыс. доз.

После сообщения ЕАЛ о том, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна и действенна, в Литве с пятницы возобновлена вакцинация этим препаратом.

Вакцинация AstraZeneca в Литве была остановлена со среды.

Принять такое решение Министерству здравоохранения Литвы рекомендовала ГСКЛ, получившая три сообщения о случая тромбоэмболии, проявившихся после вакцинации.

Целый ряд европейских стран на прошлой неделе остановил вакцинацию этим препаратом из-за случаев образования тромбов, установленных у нескольких десятков из миллионов привитых людей.

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