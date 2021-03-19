Профессор оценил вакцины от коронавируса: одна будет пользоваться особенным спросом

В четверг вечером Европейское агентства лекарственных средств приняло решение – вакцина AstraZeneca безопасная, эффективно защищает от коронавируса и не является причиной тромбоэмболии. Однако, по данным агентства, нельзя полностью отклонить связь между редкими случаями тромбоэмболии и вакциной, поэтому эксперты рекомендуют следить за самочувствием людей после вакцинации.

После этой новости Литва изменила свою позицию: возобновляется вакцинация вакциной AstraZeneca, в понедельник ею привьют руководителей страны, кроме того, отныне жители смогут выбирать, какой вакциной им прививаться.

Эти новости оценил профессор Литовского университета медицинских наук Альвидасом Лайшконисом. Он порадовался, что сомнения в связи с вакциной развеяли, но заметил, что некоторые вопросы остаются в силе.

В Литве вакцинацию AstraZeneca приостановили во вторник вечером.

"Если Европейское агентства лекарственных средств указало, что вакцина эффективна и безопасна, то больше проблем нет. Но я думаю, процесс не завершился. Если подобные случаи будут регистрировать и в будущем, то служба впишет в документы производителя, что такие побочные эффекты возможны, что могут появляться синяки из-за нехватки тромбоцитов. Пока слишком мало времени, чтобы все решить. Но сейчас все сделали по правилам", – сказал профессор.

Он подчеркнул, что невозможно сказать, что будет дальше. Несмотря на то, что случаев тромбоэмболии было немного, но ученые сейчас будут уделять этому больше внимания.

"Вакциной AstraZeneca привиты почти 17 млн. человек. За это время зафиксированы 40 случаев тромбоэмболии, были кровоизлияния в мозг. Это повод продолжать наблюдение за вакциной. Кроме того, обо всех нежелательных эффектах следует сообщать Службе по контролю", – сказал Лайшконис.

Он положительно оценил возможность выбора вакцины.

"Я не думаю, что в Литве люди в скором времени бросятся прививаться AstraZeneca. Ущерб репутации нанесен серьезный. Но есть люди, которые не будут прививаться вообще и есть те, которые будут прививаться любой вакциной. Очень хорошо, что у людей есть выбор", – сказал инфектолог.

Он заметил, что тромбоэмболию фиксировали в разных странах Европы, но в Великобритании, где привиты 10 млн. о подобных проблемах не сообщается.

"Регистрирует ли страна-производитель нежелательные эффекты? А может не информировала о них? У меня есть разные вопросы. Гематологи обратят внимание. Все побочные эффекты должны регистрироваться и исследоваться. Пока у нас нет никакой информации о людях, у которых наблюдался такой эффект", - сказал профессор.

"Сомневающиеся люди следят за действиями властей. Если власти прививаются AstraZeneca, если парламент привьется, это будет положительный момент. Быть может, люди поверят, что вакцина хорошая. Джо Байден привился, Макрон тоже. На некоторых людей это подействует", – сказал собеседник.

По тому же принципу была разработана вакцина Johnson&Johnson. Однако профессор не думает, что люди будут ее сторониться.

Собеседник считает, что именно она будет самой желанной, поскольку достаточно одной дозы. Главное неудобство AstraZeneca - вторую дозу прививают через 12 недель. Похоже этой вакцине с самого начало сопутствовала неудача.

Сначала ею не прививали лица старше 65 лет, потом начались проблемы с поставками, и третье - приостановлена вакцинация в ряде стран Европы.

"Налицо проблемы с коммуникацией, которые нанесли вред репутации вакцины. Вакцина признана, одобрена, надо ею прививаться", – обобщил Лайшконис.

Правда, некоторые граждане Литвы заявляют, что не будут прививаться пока не разрешили "Спутник V". Но эту вакцину в Европе еще не одобрили. Профессор сказал, что тут все зависит от решений агентства.

"Я не думаю, что все российские ученые глупы. Я в свое время там стажировался, там есть способные ученые. Но по уставу ЕС, в ЕС не используют не зарегистрированные препараты. Сейчас создатели "Спутник" сотрудничают с Венгрией, пытаются уговорить Великобританию. Но возникают политические вопросы – в Литве упоминали, что российской вакциной прививать не будут. Это политическое решение.

Эта вакцина может быть эффективной, но нужны доказательства. Ни лекарства, ни вакцина в ЕС не принимаются без утверждения агентства. Если продукт подтвердили, его должны использовать. На литовских рынках есть киоски, в которых продают незарегистрированные препараты, люди рискуют и покупают их. Некоторые лекарства очень эффективны, но они не зарегистрированы в Европе. Пока не подтвержден "Спутник V" незачем и говорить об использовании этой вакцины, мы не можем рисковать", - сказал профессор.

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