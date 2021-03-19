Президент Литвы в понедельник привьется вакциной AstraZeneca от COVID-19

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник утром привьется вакциной AstraZeneca от COVID-19, сообщили в пятницу его представители.

Науседа собирается сделать прививку в 9.30 ч. утра в одном из филиалов столичной Центральной поликлиники.

Привиться вакциной AstraZeneca в понедельник также планируют и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер Ингрида Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис. Они прививаются, чтобы повысить доверие к этой вакцине у жителей страны.

В Литве и целом ряде стран Европы вакцинация AstraZeneca была остановлена из-за случаев сгущения крови, установленных у нескольких десятков из миллионов привитых людей.

После заявления Европейского агентства лекарственных средств о том, что вакцина компании AstraZeneca от COVID-19 является безопасной и эффективной, в Литве в пятницу возобновлены прививки ею.

Министр здравоохранения в четверг сообщил, что список приоритетных групп вакцинации будет пополнен руководителями государствами, членами сейма и правительства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!