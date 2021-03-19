Мэр Висагинаса готов привиться вакциной AstraZeneca: по проценту людей с иммунитетом не отстаем от всей Литвы

Мэр Висагинаса Эрландас Галагуз в интервью Delfi подтвердил, что готов привиться вакциной AstraZeneca. Пока в этом самоуправлении Литвы данная вакцина оказалась невостребованной. Но в случае изменения порядка вакцинации руководство Висагинаса, по словам мэра, покажет пример висагинцам.

- Какова ситуация с вакцинацией в Висагинасе на данный момент?

- На сегодняшней день у нас в городе первой дозой вакцины привиты уже больше 800 человек, более 500 получили вторую дозу, то есть они уже приобрели иммунитет. Все были привиты вакциной Pfizer, на сегодняшний день у нас есть 800 доз вакцины компании AstraZeneca, и пока ни один человек не принял эту вакцину.

- В связи с вашими последними словами, вопрос: так ли на самом деле страшна ситуация, как ее сейчас представляю в СМИ, в Висагинском и Шальчининкском районах, которые, согласно официальной статистике, считаются аутсайдерами по темпам вакцинации?

- Нет, я не думаю, потому что, во-первых, не нужно забывать о том, что это добровольная вакцинация, и люди сами решают, хотят ли вакцинироваться. Также не нужно забывать, что иммунитет можно приобрести и другими способами. Хоть и некрасиво скажу, но те, кто переболели, имеют антитела – их прививать не нужно. Процент людей у нас в городе, имеющих иммунитет, не отстает от всей Литвы.

Те люди, которые хотели вакцинироваться, сделали это препаратом Pfizer, его недостатка у нас не было. Людей, которые сказали, что им не важно, каким препаратом прививаться, было немного. Поэтому, открывать флакон вакцины, в которой 10 доз, чтобы потом часть его вылить – это нецелесообразно, и мы этого не делаем.

- Правильно ли сказать, что доверие к вакцинам Pfizer и Moderna среди жителей Висагинаса есть?

- Да, пока я не слышал ни одного, скажем так, нарекания по вакцине Pfizer, а вакцины Moderna мы еще ни одной дозы не получали.

- Есть еще один аспект, который характерен не только для Литвы, но и для стран Балтии, в первую очередь. Он связан с тем, что большой процент русскоязычного населения в странах Балтии отказывается от вакцинации европейской вакцины в пользу Спутник V. Замечаете ли вы такие настроения в Висагинасе?

- Я лично такого сказать не могу. По-моему, наши люди довольно образованные и имеющие опыт на таких объектах, как атомная станция, где перед тем, чтобы что-то сделать, нужно хорошо подумать и все взвесить. Мнений о том, что нужно привиться российской вакциной или какой-то другой, я не слышал. Здесь больше речь идет о том, что AstraZeneca не доверяют, и для этого есть основания. Не нужно забывать о том, что одна серия партии была возвращена из-за брака или чего-то еще, это повлияло. И, конечно, все СМИ пишут об этом много, как в рамках нашей страны, так и зарубежных стран. И люди у нас живут не в вакууме, очень много наших жителей и за рубежом живут. Наверное, просто сложилось такое мнение.

- Какой срез людей, какого возраста, социального положения в целом наиболее скептично относятся к процессу вакцинации?

- Дело в том, что таких исследований никто не проводил, и мы сейчас можем говорить только о тех приоритетных группах, которые попадают под решение правительства. (…) Пока вакцинацию мы можем предложить только им.

- На ваш взгляд, не как мэра, а как жителя, стоит ли закупать вакцины третьих стран, которые не прошли регистрацию на территории ЕС? Что здесь должно стоять превыше всего – достижение коллективного иммунитета или какие-то другие вещи?

- Я думаю, что нужно не забывать о правилах. Мы живем в ЕС, в Литве, и мы должны следовать правилам. Если мы начнем их нарушать, ни к чему хорошему это не приведет.

- Как, на ваш взгляд, на примере Висагинаса, можно повысить доверие к вакцине AstraZeneca? Что самоуправление может для этого сделать?

- Ну, во-первых, я пятого марта направил письмо правительству с предложением рассмотреть такой вариант, чтобы можно было отойти от приоритетного порядка вакцинации в тех самоуправлениях, в которых вакцина на сегодняшний день не используется. Если будет возможность вакцинировать других людей, молодых, тогда уже можно будет решать вопрос и о других группах населения, таких как сотрудники полиции, пожарные, например. Это первое. И второе – в таких ситуациях вполне хорошо сработало бы, если бы первые лица страны, самоуправлений, публично смогли бы привиться этим препаратом и показать пример.

- То есть, вы и ваши коллеги готовы вакцинироваться препаратом AstraZeneca?

- Да.

- Вы сказали о предложении разрешить, чтобы прививаться AstraZeneca всем желающим. А будут ли эти желающие в связи с подорванным доверием? То есть, проблема в том, что отказываются люди из приоритетной группы 65+, а более молодые, на ваш взгляд, все-таки рискнут прививаться ею?

- Дело в том, что тут не нужно говорить только об AstraZeneca. Мне кажется, может случиться так, что вакцин просто будет достаточно и не будет желающих привиться. Это тоже может быть не обязательно AstraZeneca. Нужно это рассматривать, чтобы самоуправления, видя ситуацию, могли быть более гибкими и самостоятельно принимать решения, когда уже можно какую-то дополнительную группу прививать, а какую нельзя.

- Сколько человек в сутки готов сейчас вакцинировать Висагинас?

- Очень сложно сказать, потому что на одну вакцину хватает от 3 до 5 минут. Персонал подготовлен, все помещения подготовлены. В неделю мы примерно 200 человек вакцинируем. Если пересчитать, то эту возможность можно увеличить. Пока останавливает нехватка самих вакцин. На прошлой неделе мы начали регистрировать всех желающих, предугадывая, что, когда разрешат прививать и другие группы, мы имели бы данные для заказа вакцин.

- Каким образом происходит регистрация всех желающих? Через систему e.sveikata или другим образом?

- Пока через городскую поликлинику, которая ответственна за вакцинацию. Она этим занимается.

- А желающих много?

- По данным на вчера, уже около 400 человек.

- Спасибо за разговор. Желаю Висагинасу более высоких темпов вакцинации, а всей Литве – скорее вернуться к привычным условиям жизни.

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