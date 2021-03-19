Спикер Сейма Литвы в понедельник привьется вакциной AstraZaneca

Председателю Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен в понедельник в Вильнюсе сделают прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, которая получила самые противоречивые отзывы.

"Думаю, что в нынешней ситуации, когда немного поколеблено доверие к AstraZeneca, очень важно проявить лидерство и привиться этой вакциной. Если это укрепит доверие к этой вакцине в обществе, тогда цель будет достигнута", - сказала глава парламента журналистам в пятницу.

По ее словам, желающие привиться этой вакциной парламентарии тоже смогут сделать это на следующей неделе.

"По моим данным, на следующей неделе, во вторник или среду начнется вакцинация и членов Сейма".

Привиться вакциной AstraZeneca в понедельник планируют и президент Гитанас Науседа, и премьер Ингрида Шимоните, и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

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