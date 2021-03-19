Науседа: санкции против России должны продолжаться до тех пор, пока она не покинет украинские территории

Объявленные против России санкции должны продолжаться до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые украинские территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве.

Об этом он сказал в пятницу, выступая перед депутатами Верховной Рады.

"Литва видит непрекращающиеся усилия Украины по разрешению политического конфликта в Донбассе. Мы недвусмысленно призываем Россию и поддерживаемые ею группировки незамедлительно реализовать требования Минских соглашений. Применяемые в отношении России санкции должны продолжаться до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые территории Украины", – сказал Г. Науседа.

Он добавил, что Литва и далее будет поддерживать стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Президент Литвы призвал украинских депутатов не забывать, что успех реформ, прежде всего, необходим для обеспечения благополучия людей и стабильности государства.

Г. Науседа сказал, что на предстоящей в июле в Вильнюсе Конференции по реформам в Украине надеется услышать, что представители власти, гражданского общества и бизнеса, а также международные партнеры и эксперты думают о будущем Украины.

Президент также напомнил, что в Литве есть компании, которые бы хотели внести вклад в благополучие Украины.

"Бизнес моей страны также с нетерпением ждет возможностей внести вклад в создание благополучия Украины. Литва стремится развивать связи с Украиной в сферах телекоммуникаций, информационных технологий, инноваций", – сказал Г. Науседа.

Он также напомнил членам Верховной Рады об "общих заботах", которые создает Белорусская АЭС (БелАЭС).

"Застройщик станции, Россия, не только рискует здоровьем жителей региона, но и стремится использовать проект АЭС для расширения своего влияния. Растущая уязвимость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины", – отметил глава государства.

Одновременно он попросил власти Украины и ее жителей поддержать позицию Балтийских стран по БелАЭС и не закупать электроэнергию, произведенную в Островце.

Украинское правительство с 2014 года борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Этот конфликт начался, когда ранее в этом же году Россия аннексировала Крымский полуостров после произошедшей в Киеве проевропейской революции на Майдане.

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