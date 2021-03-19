От COVID-19 в Литве привили треть жителей старше 70 лет

BNS ; Аустея Масёкайте-Любинене , ru.DELFI.lt

Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

Как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 в Литве привита треть жителей страны в возрасте 70 лет и старше, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Департамента статистки.

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