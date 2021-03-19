Глава профсоюзов Литвы об обязательном тестировании на COVID-19: в коммуникации была допущена большая ошибка

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене оценила ажиотаж, возникший в связи с предложенным правительством обязательным тестированием на COVID-19 представителей отдельных профессий и сказала, что в данном случае не удалось избежать ошибок в коммуникации. Она акцентирует, что тестирование работников, когда появляются биологические факторы риска, регламентировано в законе уже сейчас, поэтому уже действующие законы могут использоваться, чтобы требовать тестирования работников на COVID-19.

"Была допущена серьезная информационная ошибка, когда тестирование назвали обязательным и представили как отдельное явление. Когда мы говорим о тестировании, надо вспомнить обязательные медкомиссии для работников. Обязательное прохождение медосмотра требуется и по действующим законам, об этом сказано в законе. Каждый работник должен проверять здоровье с учетов факторов риска на конкретном рабочем месте", – сказала Ругинене.

"Тестирование на COVID-19 - часть этого периодического требования. Там указаны разные факторы риска, включая биологические. До этого у нас не было пандемий, сейчас пришел COVID-19, появился новый фактор риска", – заметила она.

"В данном случае правительство Литвы должно было ясно сказать, что оно дополняет список факторов риска еще одним, а процесс не меняется. Сейчас работодатель в любой момент может указать работнику пройти медосмотр, если на работе появились дополнительные факторы риски или есть подозрения, что человеку небезопасно работать в конкретном месте", – продолжила глава конфедерации.

Тестирование, по ее словам - обязанность работника.

"Единственный момент - финансовые расходы принимает на себя работодатель", – продолжила она.

Напомним, что правительство Литвы передало в парламент поправку к закону о профилактике и контролю над инфекционными заболеваниями, в которой предложено ввести обязательное тестирование для работников, если на предприятии или в коллективе разгорелся очаг коронавируса.

Если парламент одобрит эту поправку, то правительство разработает список профессий и видов деятельности, в которых работники должны регулярно тестироваться на COVID-19. По предложенным поправка, тестирование во время режима ЧП финансирует государство или работодатель.

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