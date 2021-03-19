Delfi посетил дзукийский рынок: сколько в этом году будем платить за яйца на Пасху

Рынок в южной части Литвы уже живет пасхальными настроениями – покупатели все чаще интересуются ценами на яйца и средства для росписи яиц, а торговцы стараются позаботиться обо всем необходимом.

В рабочие дни на рынке в Друскининкай еще нет предпраздничной суеты – покупателей бывает меньше, чем торговцев. Но настроение у людей уже не такое мрачное, как перед Рождеством, когда все поняли, что ждет долгая карантинная зима.

Пчеловод Пятрас Василяускас приехал на рынок из деревни Лишкява (Варенский район). Он торгует не только медом Cikras medus, но и восковыми свечами по 3 евро. Свечи используют для традиционной росписи яиц.

Он продает и украшенные яйца, плетенки для них с фигурами кур. Василяускас рассказал, что все это - дело рук одной сельской женщины. Мед он продает по 7 евро за кг.

Домашние яйца на рынке продают по 2-2,50 евро за десяток.

Были и восковые свечи по 1,5 евро.

На рынке в Вейсеяй (Лаздийский район), который бывает по четвергам, уже слышатся голоса журавлей.

На этом рынке можно купить молодых несушек по 6-7 евро. Яйца здесь дешевле, чем в Друскининкай - по 1,5 евро за десяток.

На Пасху в Дзукии по традиции варят мясные щи из кислой капусты. Кислая капуста в Вейсеяй стоит 4 евро за 2 л. Селедку с головой здесь продают по 2,80 евро за кг. Творожный сыр продают по 2,20–2,40 евро. 1,25 евро стоит 5-килограммовый пакет с луком. 25 кг картошки на рынке продают за 5 евро.

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