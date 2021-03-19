В центре Вильнюса – пустые витрины: некоторые компании покидают помещения, в которых работали 18 лет

В столице Литвы сейчас пустует масса витрин. Компании покидают свои рабочие места, поскольку не могут выплатить арендную плату. Некоторые арендодатели снижают арендную плату, но арендаторы все равно уходят.

"Сдается помещение 144 кв. м", – висит об-явление в витрине по адресу проспект Гедиминаса, 5.

Помещение принадлежит компании, которая не пожелала, чтобы ее название было предано огласке, а заместитель директора Эдгарас сказал, что там 18 лет был магазин компании Lelija. По его словам, на решение покинуть помещение повлияли два фактора.

"Очень почувствовали перемены, когда закрыли Старый город, поменяли порядок движения в нем, стало меньше клиентов, потом пришла пандемия. Арендаторы ушли, поскольку не смогли продержаться. Они ушли в октябре. Есть интересующиеся, но обычно спрашивают цену - и все", – сказал он.

Сейчас стоимость аренды составляет 48 евро за кв. м без НДС, это почти 7000 евро без НДС.

"Если помещение хотят снять под ночной клуб, то цена будет выше, а если под магазин - ниже", – сказал Эдгарас, заметив, что они ищут арендатора на долгое время.

"Я думаю, все будет пустеть и в будущем, ведь пандемия в скором времени не уйдет", – заметил он.

Чуть дальше на проспекте висит еще одно объявление об аренде помещения.

Это помещение, по словам консультанта компании Solid real advisors Витиса Пянялиса, также освободилось во время карантина, раньше там был небольшой магазин, в котором продавали вино и сыры.

"Почти все помещения в начале проспекта Гедиминаса сейчас пустуют, ведь нет потока людей. <...> Можно сказать, в Вильнюсе много свободных помещений. Это помещение освободилось, поскольку арендатор не мог здесь содержать магазин и перенес его в другое место.

На проспекте Гедиминаса большую роль играют туристы. Пустует и ул. Вильняус – людей нет, но там предприниматели успели заработать и держатся за счет сбережений", – сказал он.

Вышеупомянутое помещение площадью 25 кв. м, стоимость аренды - 80 евро за 1 кв. м.

"Если помещение небольшое, то на метры не смотрят, смотрят на конечную сумму, в данном случае это 2000 евро. Если бы не пандемия, цены была бы выше", – сказал он.

"Улицы Пилес и Диджёи полностью зависят от туристов, особенно Пилес. Я думаю, что там сейчас пустует половина помещений. Там продавали сувениры, а их покупают только туристы, о которых на какое-то время придется забыть. Арендная плата там очень высокая", – сказал Пянялис.

"Цены падают, бизнес ждет хороших помещений в хорошем месте", – пояснил он.

Рядом с Кафедральной площадью сдают еще одно помещение. По словам представителя компании Ober Haus Ремигиюса Валицкаса, площадь помещения 91 кв. м, бизнес покинул его из-за пандемии.

"Там был ресторан. Компания ушла во время первого карантина. Мы заметили, что помещения опустевшие летом, осенью, так и остались незаполненными, а с тех пор появилось еще больше свободных помещений, поскольку с августа государство не платит субсидии на аренду. В сентябре, октябре был бум - помещения освобождались одно за другим, поэтому сейчас есть из чего выбирать", – заметил он.

По словам Валицкаса, бизнес сейчас еле выдерживает, он остался без финансового потока, поэтому не удивительно, что никто ничего не арендует.

"Что касается ул. Пилес, Аушрос варту или Диджёи, то там помещения опустели из-за отсутствия туристов. По большей части там все помещения были ориентированы на туристов, а когда их не стало, понятно, что улицы "вымерли", потока нет, вот помещения и освобождаются", – сказал он.

По словам Валицкаса, сейчас снижают арендную плату, лишь бы найти арендатора. Если до пандемии стоимость 1 кв. м была 45 евро без НДС, то сейчас - 30 евро без НДС.

"Вот мы и наблюдаем такое падение цен, но и при этом, смотрите, сколько времени помещения пустуют", – заметил он.

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