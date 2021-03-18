Подземный пешеходный переход в Вильнюсе выкрашен в цвета ЛГБТ

По инициативе исследователя искусства Каролины Римкуте и графического дизайнера Линаса Салучки в столице стены подземного перехода были выкрашены в цвета ЛГБТ. По мнению Римкуте, о больных местах в обществе надо говорить через искусство – этот язык всем понятен. Искусство, по ее словам, хороший способ для решения социальных проблем, осуществление различных инициатив, а просто разговоры на какую-то тему зачастую переводятся на личности. По мнению Римкуте, художественные инициативы снимают личностный акцент, открывают дверь для позитивных диалогов.

Римкуте сказала, что ее друг Салучка уже давно облюбовал стену Салтонишкского пешеходного перехода, внимание привлекла ее неровная поверхность. "Она неровная, поэтому там появилось немного рисунков, только какие-то попытки их нарисовать, тэги. Он думал о ней", – сказала Римкуте.

"Вот мы и решили как-то реагировать на карантинное напряжение и напряжение в других сферах и раскрасить стену в цвета радуги", – сказала собеседница.

Стена волнистая – как и дискуссии. Напомним, что известный священник Альгирдас Толятас на прошлой неделе был раскритикован за свои высказывания в фейсбуке. Он призывал подписать две петиции – против Стамбульской конвенции и против узаконивания партнерства между однополыми лицами.

Римкуте заметила, что парламент Литвы отказался внести обсуждение вопроса ратификации Стамбульской конвенции в повестку дня.



"Очень жаль. Стамбульская конвенция с ЛГБТ не связана, в ней речь идет о превенции насилия над женщинами. Я за ее ратификацию, но я понимаю, что надо больше говорить о самом документе", – сказала она.

Что касается самой стены в цветах радуги, то первоначальной идеей было просто изображение радуги, но потом его решили дополнить надписью, что в общине ЛГБТ может быть и "твой сосед", "твоя сотрудница", "твой зубной врач", "твоя жена".

"Многие даже не знают, что в их окружении есть такие люди. Это могут быть близкие и друзья. В этот период члены ЛГБТ могли почувствовать себя одинокими, поэтому хотелось послать им весть – вы не одни, только мы друг о друге не знаем", – пояснила идею Римкуте.



"Хотелось перенести диалог и социальных сетей в живое пространство, в реальность. Мы слышали во время работы реплики прохожих, было интересно. Интересно, что в будущем будет с этой стеной. Несколько дней назад появились новые надписи и рисунки, одни связаны с идеей, другие - нет", – заметила молодая женщина.

Римкуте понимает, что радуга будет украшать стену лишь временно, поэтому ждет, чем ее дополнят.

"Мы выбрали для этой акции публичное пространство, хочется живого диалога, выхода из виртуального, карантинного пространства в общественное", – заметила она.

Поскольку этот переход- место для граффити – разрешения получать не требовалось. В Вильнюсе есть такие места, где граффити можно рисовать на законных основаниях.

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