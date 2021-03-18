В Литве выявлено еще 88 новых случаев британского штамма коронавируса

BNS ru.DELFI.lt

В Литве установлено еще 88 новых случаев "британского" штамма коронавируса, преимущественно в Вильнюсском уезде, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).

Новые случаи установлены в результате провери 426 мазков. Эксперты говорят, что этот штамм распространяется быстрее и вызывает более высокую смертность. В Литве выявлено в общей сложности 168 случаев британского штамма. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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