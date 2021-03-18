В Литве выявлено еще 88 новых случаев британского штамма коронавируса
BNS
ru.DELFI.lt
18.марта 2021 16:30
aA
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
В Литве установлено еще 88 новых случаев "британского" штамма коронавируса, преимущественно в Вильнюсском уезде, сообщила в четверг Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ).
Новые случаи установлены в результате провери 426 мазков. Эксперты говорят, что этот штамм распространяется быстрее и вызывает более высокую смертность.
В Литве выявлено в общей сложности 168 случаев британского штамма.
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