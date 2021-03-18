Минздрав Литвы: в среду вакциной AstraZeneca привили 5 человек в Рудамине

В Литве временно приостановлена вакцинация вакциной AstraZeneca, в среду сообщалась информация о привитых до введения ограничения, сообщил 18 марта Минздрав.

Однако некоторое количество вакцины использовали и в среду – это подтвердили представители Вильнюсской районной поликлиники.

По данным Департамента статистики Литвы, в среду вакциной AstraZeneca привили 99 человек.

"Это не означает, что людей привили 17 марта. Некоторые учреждения из-за большой нагрузки вводят данные в систему с опозданием", – сказала представитель Минздрава Айсте Шукшта.

"В среду этой вакциной никого не прививали", – сказала она.

Департамент статистики какое-то время не сообщал эти данные 18 марта, но позже опубликовал их.

Клайпеда, Акмяне и Варенский район подтвердили, что из данных - за вторник.

А представитель поликлиники Вильнюсского района Дайва Кубайтене сказала, что информацию о приостановке вакцинации не передали вовремя, поэтому в Рудамине вакциной AstraZeneca в среду привили 5 человек.

По ее словам, информацию передать не удалось, поскольку письмо из Минздрава пришло во вторник после окончания рабочего времени. Один такой случай был зафиксирован в Каунасе.

Глава Каунасской городской поликлиники Паулюс Кибиша сказал, что в среду вакцину AstraZeneca не использовали, а информация была, вероятно за вторник.

Напомним, что министр здравоохранения Арунас Дулькис информировал о приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca во вторник вечером. Было решено дожидаться результата расследования Европейского агентства лекарственных средств. Этот вопрос агентство решает в четверг, 18 марта.

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