В трех государствах задержано пять литовцев по подозрению в мошенничестве по вкладам

Правоохрана Литвы сообщает, что в трех государствах задержано пять литовцев, которые подозреваются в создании схемы мошенничества по вкладам и причинении ущерба на полтора миллиона евро.

"В ходе операции, проходившей в Литве, Швеции, Соединенном Королевстве, задержано пять человек, все - граждане Литвы. По предварительным данным, причиненный ущерб достигает полутора миллионов евро", - сказал на пресс-конференции начальник Комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

Более 500 000 евро было заморожено в Литве, еще более 700 000 евро было заморожено в других странах.

По данным правоохраны, старший подозреваемый - 1951 года рождения, младший - 1978 года. Двое из них ранее были судимы в Литве и Швеции, однако не были связаны с организованной преступностью.

По его словам, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги.

По словам Гагаса, от мошенников пострадали граждане Германии, представители академического сообщества, которые искали способы вложить деньги. Сами подозреваемые активно своих жертв не искали и их не уговаривали.

"У нас 38 пострадавших, их может быть и больше (...)", - сказал представитель полиции.

"Они нашли информацию об инвестиционной платформе, сами обратились, сами присылали просьбы, проявляли активность и переводили деньги", - сказал он.

По словам Гагаса, пострадавшие думали, что от их имени открываются банковские счета и что деньги на них находятся в безопасности, хотя на самом деле деньги переводились предприятиям, часть которых была зарегистрирована в Литве, а с них - в другие страны, где деньги обналичивались.

"Реализованная схема мошенничества - новая и исключительно прибыльная: установлено, что применявшаяся ими схема мошенничества представляет собой мутировавшую форму инвестиционного мошенничества, то есть мошенничество по вкладам, главная цель которого - усыпить бдительность клиентов на период от полугода до трех лет, чтобы в этот период, воспользовавшись возможностью, не только замести следы преступной деятельности, но и исчезнуть самим организаторами", - сказал начальник полиции Вильнюсского уезда.

Расследование было начато в феврале после получения информации от одного из литовских банков. Были установлены операции, в которых участвовали предприятия и граждане Литвы. Часть полученных преступным путем средств была обналичена в Швеции. Деньги из Литвы банковскими переводами также отправлялись в Грецию, Венгрию, Турцию, Испанию и Ирландию.

"В этом расследовании фигурирует восемь стран: это страны, через которые переводились деньги, и страны, в которых совершалась преступная деятельность", - сказал Гагас.

Международная операция проходила 4-12 марта, проведено 26 обысков.

Задержанным предъявлены подозрения в мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

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